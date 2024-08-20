США запровадили санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК

«Провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за теплі привітання та непохитну американську підтримку. Зокрема, спасибі за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК», - сказано в його телеграм-каналі.

Санкційний тиск на Росію має посилюватися й надалі, підкреслив український президент.

Також Зеленський підтвердив виділення нового пакета оборонної підтримки від США.

«Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема, додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури», - наголосив він.

Сторони також скоординували подальші двосторонні контакти.