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CNBC: За добу акції платформи відеоконференцій Zoom зросли найбільше з листопада 2022 року

24.08.2024 / 13:15
Акції платформи відеоконференцій Zoom у четвер зросли за добу найбільше з листопада 2022 року - після того, як компанія оприлюднила кращі, ніж очікувалося, фінансові результати за другий квартал.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Акції подорожчали на фондовому ринку на 13% - до 68,04 дол. США за кожну.

При цьому цінні папери компанії все ще знаходяться на 5,4% нижче за показник початку року, і на 90% нижче порівняно з рекордом у жовтні 2020 року, на піку пандемії COVID-19.

Зазначається, що дохід компанії у другому кварталі зріс на 2,1% порівняно з попереднім роком - до 1,16 млрд дол., перевищивши таким чином оцінку аналітиків у 1,15 млрд дол.

За весь фінансовий рік Zoom очікує отримати не менш як 4,63 млрд дол. доходу.

Нині компанія вже стабілізувалася після різкого піднесення за часів COVID-19, а потім значного спаду. Відплив клієнтів зменшився, а бізнес контакт-центрів зміцнів.

Генеральний директор компанії Ерік Юань заявив, що у другому кварталі Zoom отримав свого «найбільшого клієнта контакт-центрів».

Zoom
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