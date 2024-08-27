Котін: Ми провели велику роботу із заміщення російського обладнання і зараз незалежні від рф

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатому".

Зазначається, що керівник "Енергоатому" Петро Котін разом з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим проінспектував один з відокремлених підрозділів компанії, де до роботи готуються виробничі лінії, на яких виготовляють унікальні компоненти для ремонтів українських АЕС.

Йдеться про специфічні запчастини, необхідні для роботи вітчизняних енергоблоків. Раніше вони постачались виключно з росії.

"Ми провели велику роботу із заміщення російського обладнання – і зараз незалежні від країни-агресора. Як ми це зробили: більшу його частину ми поставили на виробництво тут, а іншу – отримуємо від наших партнерів", - зауважив Котін.

Він додав, що наразі "Енергоатом" обладнав своє підприємство унікальним устаткуванням, за допомогою якого забезпечив себе необхідними деталями для ремонтів, які також зможе постачати на експорт.

"Таким чином ми зламали монополію росії і в цьому сегменті ринку, як раніше ми зробили це з ядерним паливом", – підкреслив очільник Енергоатома.

Він наголосив, що це обладнання підходить для реакторів типу ВВЕР-440, які експлуатує не тільки Україна, а й низка європейських країн.

"І я думаю, що у нас замовлятимуть його з усієї Європи", – переконаний Котін.