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НАДПУ: Фінансове навантаження на підприємства в частині додаткових логістичних витрат може мати катастрофічні наслідки

22.08.2024 / 15:23
Можливе підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення в Україні матиме вкрай негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності держави.

Про це йдеться у листі Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Добувачі та промисловці корисних копалин понесли чи не найбільші втрати через війну: величезна кількість гірничих об’єктів, ГЗК, ГМК  опинилися якщо не під окупацією, то під регулярними обстрілами. Біля 40% добувних підприємств припинили свою роботу внаслідок бойових дій. Металургійна промисловість взагалі безповоротно втратила мінімум 40% потужностей", – йдеться у листі.

В асоціації зауважили, що в такій ситуації кожне додаткове фінансове навантаження на підприємства, особливо в частині додаткових логістичних витрат, може мати катастрофічні наслідки.

"Водночас, з відкриттям морських портів, спостерігається відчутне пожвавлення в залізничних вантажоперевезеннях. У першому півріччі 2024 року Укрзалізниця отримала доходи від вантажних перевезень на рівні 43 млрд грн (+17% до попереднього року), та +3,1 млрд грн. прибутку. Неприпустимо замість підвищення ефективності залізничної монополії безконтрольно та безкінечно розширювати базу витрат та роздувати собівартість, систематично заганяючи стратегічне підприємство у збитки", – наголосили у НАДПУ.

В асоціації повідомили, що рентабельність вантажних перевезень у 2023 році становила +27%, а від пасажирських очікується збиток у 20 млрд грн. Але УЗ досі немає конкретних планів з оптимізації витрат, підвищення продуктивності праці підприємства та подальшого розвитку вантажної бази.

"Вантажі тікають із залізниці через високі тарифи на автомобільні дороги, і у керівництва існує єдиний план дій на цей випадок – підвищувати тарифи тим вантажам, які поки що залишилися. Але підняття залізничних тарифів зведе нанівець рекордні перевезення сировинних вантажів та залишить Укрзалізницю без додаткових надходжень", – вказано у листі.

У НАДПУ підрахували, що зараз тарифи Укрзалізниці в доларах США в середньому в 1,5 рази вищі за довоєнні часи. Окремі підприємства вже не можуть працювати беззбитково і через це знижують виробничі показники, а отже Укрзалізниця недоотримує доходи від перевезень, зауважили в асоціації. Тим часом у країнах ЄС впроваджуються тарифні стимули, які спрямовані на підтримку перевезень залізницею.

"В Україні запровадження подібних стимулів також могло б стати ефективним інструментом для підтримки вітчизняного бізнесу та зміцнення економіки. Від цього виграє державний бюджет і стабільність національної валюти. Тому закликаємо надати доручення АТ Укрзалізниця вжити заходів, що будуть спрямовані на скорочення витрат та зниження тарифів на вантажні перевезення за рахунок збільшення обсягів вантажних перевезень. Ми впевнені, що цей крок сприятиме відновленню економічного потенціалу країни та зміцненню її обороноздатності", – резюмували в асоціації.

Видання нагадує, що раніше керівник Укрзалізниці Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі вона фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

НАДПУ
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