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Головні зміни з 1 квітня в Україні

01.04.2023 / 16:10
У квітні на українців чекає кілька важливих змін. Працюючим пенсіонерам зроблять перерахунок пенсій. Всі рецептурні ліки тепер продаватимуть в аптеках за е-рецептом. Також цього місяця закінчиться опалювальний сезон і планується підвищення тарифів, але поки лише на одну з послуг ЖКГ.

РБК-Україна розповідає про головні зміни квітня 2023 в матеріалі нижче.

Перерахунок пенсій

Пенсіонери, що працюють, з 1 квітня отримають підвищені виплати. Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок, який торкнеться саме цієї категорії громадян.

Пенсії перерахують автоматично. Розмір доплат буде індивідуальним – залежно від стажу та заробітної плати.

При встановленні нової суми пенсій враховуватиметься стаж, який працюючий пенсіонер отримав з моменту попереднього перерахунку (не менше 2 років тому).

Завершення опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні зазвичай завершується до середини квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада.

Умова закінчення опалювального періоду – середньодобова температура +8 градусів, яка тримається щонайменше 3 дні поспіль.

Цього року через весняне потепління в низці областей опалення вимкнули в останній тиждень березня – Херсонська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська.

В інших регіонах влада орієнтується на погоду. Так, у Києві опалення можуть відключити найближчими тижнями. У Харкові також чекають стабільного потепління, а у Запоріжжі та Полтаві батареї стали холодними 31 березня.

Як зміняться тарифи

Завершення опалювального сезону дозволить українцям значно скоротити витрати на оплату комуналки. Проте один із основних тарифів ЖКГ у квітні може зрости.

Вода

У середньому на 12,3% збільшиться вартість послуг з водопостачання та водовідведення в квітні. НКРЕКП планує перегляути тарифи на воду двічі в 2023 році. Перший етап підвищення цін варто очікувати цього місяця, а другий планується у липні (ще на 14,1%). Орієнтовно, родині з 2-3 осіб доведеться платити за воду на 60 грн більше.

Розмір тарифів для кожного водоканалу встановлює регулятор окремо. Тому суми у платіжках можуть відрізнятися у різних регіонах.

Зазаначимо, офіційне рішення НКРЕКП наразі ще не оприлюднене. Якщо його буде прийнято, платити за новими тарифами за воду споживачі почнуть у травні.

Газопостачання, опалення, гаряча вода

Тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення з 1 квітня не зміняться, відповідно до введеного мораторія уряду на час війни.

Більшість побутових споживачів продовжить платити за газопостачання 7,96 грн/куб.м (тариф "Нафтогазу", клієнтами якого є 98% домогосподарств).

Електрика

Із закінченням опалювального сезону мав завершитись пільговий період дії тарифу на електроенергію.

Однак у Кабміні ухвалили рішення не змінювати ціни на світло до 30 квітня. Вартість послуги поки що залишається на колишньому рівні – 1,44 грн/кВт-год за споживання до 250 кВт на місяць (1,68 грн/кВт-год - понад 250 кВт).

Субсидії

Наприкінці квітня спливає термін виплат раніше призначених субсидій. Це пов'язано із закінченням опалювального сезону.

З травня призначатимуться пільги на оплату комунальних послуг на наступний період – до квітня 2024.

Однак субсидію не нарахують, якщо у домогосподарства є борги з оплати комуналки – прострочена понад 3 місяці заборгованість, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Для відновлення пільг необхідно буде надати до органів ПФУ: документальне підтвердження сплати заборгованості, або документ про укладання з постачальником послуги ЖКГ договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Е-рецепт на ліки

Усі рецептурні препарати в Україні продаватимуть за електронним рецептом із квітня. Його може видати лікар будь-якої спеціальності як комунальної, так і приватної клініки. Наявність декларації із сімейним лікарем необов'язкова.

Головна умова для отримання е-рецепту – пацієнт має бути зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Рецепт надходитиме у вигляді смс-повідомлення на телефон.

У МОЗ зазначають, що електронні рецепти запроваджуватимуть поступово. Лікар зможе виписати рецепт на паперовому бланку, наприклад, якщо в медустанові проблеми зі зв'язком, світлом, або якщо у пацієнта немає телефону.

За рецептом в Україні продають білизько 60% ліків, решту можна буде придбати без рецепта, як і раніше. Розширення списку рецептурних препаратів у квітні не буде.

Реєстрація на НМТ

3 квітня в Україні розпочнеться реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ). Під час війни НМТ замінив для українських випускників та абітурієнтів Зовнішнє незалежне оцінювання. Він складається із трьох блоків і проходить в один день.

У 2023 році зареєструватися на НМТ можна буде з 3 квітня до 3 травня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ-2023 пройде з 5-го по 23 червня. Додаткова відбудеться у період 11-24 липня 2023.

Обов'язковими предметами комп'ютерного тесту будуть українська мова та математика, а третій предмет – на вибір: історія України; іноземна мова; біологія; фізика; хімія.

Заборона риболовлі

З 1 квітня у водоймах України забороняється вилов риби. Це пов'язано з початком весняно-літнього періоду нересту.

Заборона стосується риболовлі з човнів у визначених місцях нересту, промислового рибальства, підводного полювання, змагань зі спортивного рибальства.

Також у місцях масового нересту риби забороняється проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші роботи, видобувати будівельні матеріали.

У період нересту дозволена лише аматорська рибалка з берега поплавцевою або донною вудкою з одним гачком або спінінгом. Допустимий вилов – до 3 кг риби на одну особу.

Нововведення від "Укрпошти"

З 1 квітня клієнти "Укрпошти" матимуть змогу скористатися новою послугою "Дрібний пакет PRIME" для відправки товарів за кордон. Вона підходить для продажу в інтернеті.

Вартість буде на 8% дешевша за найбільш популярну серед українців послугу "Дрібний пакет рекомендований".

Крім того, 1 квітня тариф на доставку посилок "Укрпошти" до Німеччини знизиться на 60%.

Вихідних у квітні буде менше

Традиційного вихідного на Великдень в Україні цього року не буде через війну.

Православні християни відзначають свято у неділю, 16 квітня. Наступний за ним понеділок,17 квітня, мав бути неробочим днем, згідно зі ст.73 КЗпП України.

Однак на період дії воєнного стану (як мінімум до 20 травня 2023) додаткові вихідні в країні скасовані.

Таким чином, у квітні буде тільки 10 вихідних (суботи та неділі): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число.

Що зміниться в Києві

З 1 квітня у столиці відновлює роботу станція червоної гілки метро "Гідропарк". Поки відкриють лише вестибюль №1. Оскільки станція розташована на наземній частині метрополітену, під час повітряної тривоги вона закриватиметься.

Уперше з початку війни у Києві відкриється парк "Муромець" на Трухановому острові. Як повідомили у КМДА, відвідувати парк можна буде вже з першого квітня.

З квітня по листопад на низці столичних вулиць транспортним засобам буде дозволено збільшити швидкість руху до 80 км/год. У Департменті транспортної інфраструктури КМДА опублікували перелік із 10 вулиць та дорожніх ділянок, де діятиме дозвіл.

пенсії, субсідії, електрика
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