Фурман: У 2022 році НБУ надрукував 400 млрд грн

Цей друк грошей був необхідним та правильним кроком на той момент. Про це в ефірі телемарафону заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман.

"Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики, на загальну суму 400 млрд грн", – зазначив він.

За його словами, найбільшу суму НБУ викупив у червні – 100 млн грн.

На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року Нацбанк почав ставити умову Мінфіну шукати інші джерела фінансування державних видатків.

"І коли формувався держбюджет-2023 там уже звучали заяви, що НБУ не буде брати участі в монетизації бюджетних видатків. Це величезний плюс для усіх: для української гривні (буде більш стабільною") та для інфляції (буде зменшуватися)", – пояснив Фурман.

Він додав, що дефіцит держбюджету наразі складає понад $40 млрд.