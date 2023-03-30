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В Україні планують підвищити рівень мінімальної заробітної плати в три етапи

29.03.2023 / 18:35
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8431, згідно якого в Україні протягом 2023 року планують в три етапи підвищити рівень мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 квітня.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України, повідомляє Finance.ua з посиланням на Верховну Раду.

Законопроєктом передбачено поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати:

  • з 1 квітня — 7370 грн;
  • з 1 липня — 8107 грн;
  • з 1 жовтня — 8918 грн.

Для реалізації цього законопроекту, додаткові видатки з бюджету складуть у 2023 році 14 084,4 млн. грн. і їх можна компенсувати з а рахунок надходження податків на доходи фізичних осіб в сумі 2087,8 млн грн і податків сумі 11998,6 млн грн внаслідок недопущення їх укриття на митницях.

Наразі ініціатори законопроекту стверджують, що заробітна плата в Україні є нижчою, за прожитковий мінімум. У 2023 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 8962 грн., а мінімальна заробітна плата зберігається на рівні встановленому у грудня 2022 року та становить 6700 грн, що складе лише 74,8% до очікуваного фактичного розміру.

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