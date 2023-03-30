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Шмигаль назвав середній розмір виплат пенсіонерам

29.03.2023 / 16:30
Індексація пенсій охопила цього року понад 10 млн українців. Після підвищення середній розмір виплат пенсіонерам становить 5,2 тис. грн.

Про це розповів на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що, попри складну економічну ситуацію в Україні, Кабінет міністрів провів уже другу індексацію пенсій за час повномасштабної війни.

За результатами індексації, яка стартувала з 1 березня, виплати пенсіонерам зросли майже на 20%.

«Індексація торкнулася 10,5 млн українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить майже 600 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні – 5 200 грн», – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що українським пенсіонерам уже виплатили всі пенсії за березень.

У межах індексації також відбулося підвищення виплат військовим пенсіонерам і ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Середній розмір підвищення виплат для цих категорій громадян перевищив 1 тис. грн.

Як відомо, мінімальна сума, на яку зросли пенсії українців з 1 березня, становить 100 грн. Якщо розмір підвищення не досягає 100 грн, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає.

Верхню межу індексації пенсій обмежили сумою 1,5 тис. грн, тобто це максимальна сума, на яку могли збільшити виплати.

пенсії, Шмигаль
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