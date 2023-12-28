У Німеччині звинувачують федеральний уряд у нерішучості щодо постачання Україні ракет Taurus

Про це пишуть Факти з посиланням на видання t-online.

За його словами, Німеччина та ЄС зіткнуться зі справжньою проблемою безпеки, якщо росія виграє війну в Україні, а США в майбутньому ще більше віддаляться від міжнародних криз. А щоб не сталося перемоги рф – єдиний вихід – поставити ракети Taurus. Це дало б українцям можливість захистити себе від ракетних та дронових атак.

«Це єдиний серйозний шанс для України знайти нову сміливість, а для росіян – не перемогти», – сказав Маркус Зедер.

Колишній федеральний президент Йоахім Гаук також розкритикував федеральний уряд у нерішучості щодо постачання Україні ракет Taurus.

«З огляду на виснажливу позиційну війну і жахливі повітряні атаки на цивільне населення України, я дивлюся на наші дії із занепокоєнням і запитую себе, чи достатньо нашої підтримки», – сказав Йоахім Гаук у коментарі для Bild am Sonntag.

Що стосується постачання крилатих ракет Taurus, про які просять українці, Гаук відповів, що не може зрозуміти, чому Німеччина не наважується постачати цю зброю і додаткові боєприпаси Україні, пише t-online.