МО Британії: рф вирішила відновити радянську контррозвідувальну організацію "смерш"

Про це повідомляється в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому у соцмережі Х.

Так, в огляді інформують, що наприкінці 2023 року російські політики заявили про відновлення радянської контррозвідувальної організації "смерш". На початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення оперативників, які, очевидно, носили нашивки "смерш".

Нагадується, що назва організації є абревіатурою від російської фрази "смерть шпигунам". Її заснував диктатор йосип сталін, існувала вона у 1941-1946 роках. На Заході вона стала відомою завдяки своєму вигаданому зображенню в книгах про Джеймса Бонда Яна Флемінга.

Зазначається, що неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни, і як вона зосереджує свою увагу на нібито проникненні зовнішніх загроз у країну", – резюмують в огляді.