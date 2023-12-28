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МО Британії: рф вирішила відновити радянську контррозвідувальну організацію "смерш"

09.01.2024 / 12:16
Держава-агресорка російська федерація вирішила відновити радянську контррозвідувальну організацію "смерш". Зокрема, на початку місяця у відкритих джерелах з'явилося фото оперативників, які носили відповідні нашивки

Про це повідомляється в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому у соцмережі Х.

Так, в огляді інформують, що наприкінці 2023 року російські політики заявили про відновлення радянської контррозвідувальної організації "смерш". На початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення оперативників, які, очевидно, носили нашивки "смерш".

Нагадується, що назва організації є абревіатурою від російської фрази "смерть шпигунам". Її заснував диктатор йосип сталін, існувала вона у 1941-1946 роках. На Заході вона стала відомою завдяки своєму вигаданому зображенню в книгах про Джеймса Бонда Яна Флемінга.

Зазначається, що неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни, і як вона зосереджує свою увагу на нібито проникненні зовнішніх загроз у країну", – резюмують в огляді.

МО Британії, смерш
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