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У білорусі будують військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, - ЗМІ

09.01.2024 / 13:19
білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

Про це пише УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Як повідомляє видання, що будівництво військового об’єкту розпочалося у 2023 році та має завершитися у 2027 році. Перша черга будівництва має бути здана вже в березні 2024 року.

Видання зазначає, що будівництво може бути пов’язане із заявами президента білорусі олександра лукашенка в травні 2022 року, який тоді оголосив про створення в Збройних силах "Південного оперативного командування"

Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів.

Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського (зʼєднання в складі ЗСУ) в коментарі виданню зазначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив виданню, що ймовірно, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

білорусь
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