Естонія: Наївно було б думати, що заколот пригожина призведе до якогось демократичного становлення росії

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє національний мовник ERR.

«Я не бачив такого ланцюга подій протягом дуже тривалого часу. Як сказав путін у своєму суботньому ранковому зверненні, ситуацію можна порівняти з 1917 роком. Однозначний висновок про те, чому і як це сталося, важко зробити навіть сьогодні вранці», – сказав Міхкельсон у неділю.

На його думку, переїзд ватажка пвк "вагнер" євгенія пригожина до білорусі – це не просто питання бажання олександра лукашенка, оскільки білоруський авторитарний лідер не є суверенним главою держави. «Час покаже, чому і на чиє прохання він це зробив, і яким буде результат», – додав парламентарій.

За його словами, "наївно було б думати, що це (суботній заколот, - ред.) призведе до якогось демократичного становлення росії". Щодо самого перебігу подій, то невідомо, хто допоміг колонам пригожина і "вагнера" так логістично грамотно рухатися і дійти до певної точки, де було досягнуто угоди, зазначив голова парламентської комісії.

«Сьогодні вранці можна сказати, що авторитет влади в росії збережено, але водночас стало зрозуміло, що цю владу можна похитнути досить простими засобами… Усьому світу було показано, що влада путіна не залізна, її можна похитнути зсередини», – сказав Міхкельсон.