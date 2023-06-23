12% поляків не вірять в успіх контрнаступу ЗСУ, - опитування

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування SW Research для Rzeczpospolita.

У відповідь на запитання, чи буде успішним контрнаступ України, 22% респондентів обрали відповідь: "Так, це забезпечить перемогу України та припинення війни".

48,2% опитаних вважають, що контрнаступ буде успішним, але не завершить війну.

12,2% респондентів не вірять в успіх контрнаступу України. 17,6% респонденти не мають думки з цього приводу.

Чоловіки частіше віддають перевагу варіанту "успіх української армії без закінчення війни", ніж жінки (55% проти 42%). Більше половини людей (53%) віком до 24 років і трохи менший відсоток (51%) респондентів з вищою освітою вважають, що українські військові досягнуть успіху в контрнаступі, але не розв’яжуть конфлікт. Найчастіше респонденти з доходом 2000-3000 злотих (55%) вважають, що війна не закінчиться, незважаючи на успіх українського контрнаступу. Такої ж думки дотримуються майже шість із десяти людей (57%) у містах із населенням від 100 000 до 199 000 жителів.

Опитування було проведено дослідницьким агентством SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 20-21 червня 2023 року. Аналіз охопив групу з 800 користувачів Інтернету віком від 18 років.