пєсков: путін братиме участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку

Як повідомляє "Європейська правда", про це Інтерфаксу сказав речник путіна дмитрій пєсков.

"президент путін ухвалив рішення брати участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку", – сказав він.

пєсков запевняє, що робота путіна на саміті буде "повноцінною".

Він додав, що очно на саміті у Південно-Африканській Республіці буде присутній міністр закордонних справ рф сергєй лавров.

Раніше в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер рф поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була б заарештувати путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі владіміра путіна на саміті БРІКС.