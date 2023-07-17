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пєсков: путін братиме участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку

20.07.2023 / 14:21
президент рф владімір путін братиме участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Інтерфаксу сказав речник путіна дмитрій пєсков.

"президент путін ухвалив рішення брати участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку", – сказав він.

пєсков запевняє, що робота путіна на саміті буде "повноцінною".

Він додав, що очно на саміті у Південно-Африканській Республіці буде присутній міністр закордонних справ рф сергєй лавров.

Раніше в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер рф поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була б заарештувати путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі владіміра путіна на саміті БРІКС.

путін, БРІКС
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