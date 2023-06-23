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Боррель: ЄС продовжить збільшувати підтримку України

27.06.2023 / 09:10
Боррель: ЄС продовжить збільшувати підтримку України
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС буде не тільки продовжувати підтримувати Україну, а й продовжить збільшувати підтримку.

Про це він заявив у понеділок у Люксембурзі після завершення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ.

Зазначивши, що є загроза політичної нестабільності в росії, Боррель сказав: "Я хочу наголосити, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну більше, ніж будь-коли, продовжуватимемо збільшувати підтримку, будь-яку підтримку, особливо військову, через війну, більше, ніж будь-коли", - сказав Боррель.

Високий представник повідомив, що український міністр із питань закордонних справ України Дмитро Кулеба надав колегам останню інформацію про події на місцях, і міністри обговорили, як реагувати на нинішні потреби, а також у короткостроковій і довгостроковій перспективах. "Ми знову підтвердили наші зобов'язання підтримувати Україну, подвоїти їх щодо обладнання та навчання, щоб усе було зроблено для підтримки контрнаступу, який веде Україна", - зазначив Боррель.

Водночас він визнав, що міністрам не вдалося вирішити питання ухвалення для України восьмого пакета допомоги. "Ухвалення восьмого пакета підтримки для України ще не вирішено, і я особисто вживатиму необхідних дій, щоб вирішити це якомога швидше, тому що цей пакет залишається важливим", - сказав високий представник.

Боррель знову наголосив, що ЄС "продовжуватиме відігравати свою роль, роблячи свій внесок у гарантії безпеки" в тривалій перспективі, щоб Україна могла себе захищати. "Ми продовжуватимемо надавати військову допомогу, нарощуватимемо виробництво боєприпасів", - запевнив він, додавши, що в той самий час ЄС шукатиме мир, який відповідатиме принципам Хартії ООН.

Боррель
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