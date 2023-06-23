Сандерс: Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною

Про це заявив начальник Генерального штабу Великобританії Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сандерс закликав східний фланг НАТО "ніколи не списувати з рахунків" росію, заявивши, що, попри те, що москва зіштовхнулася з невдачами у своєму вторгненні, її "наміри були розкриті всьому світу".

"Незалежно від того, як закінчиться ця війна - а вона має закінчитися перемогою України - я вважаю, що російська загроза залишиться", - заявив він.

Начальник Генштабу Британії додав, що віддаючи належне хоробрості та самопожертві України - це дало НАТО час на "модернізацію", навчання та забезпечення готовності, щоб вона могла стримувати Росію.

"Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною", - сказав він.