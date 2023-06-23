Войти | Зарегистрироваться
23:52

вторник,
27 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Financial Times: Німеччина відкидає план ЄС накласти арешт на заморожені активи російського центробанку

27.06.2023 / 14:21
Німеччина нібито відкинула план Євросоюзу накласти арешт на заморожені активи російського центробанку для відновлення України, попередивши, що поспішний крок може спричинити юридичні та фінансові ризики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Зазначається, що після того, як Європейський центробанк (ЄЦБ) висловив своє занепокоєння з приводу можливої конфіскації, Берлін та інші столиці ЄС закликали до подальших роздумів над цими ідеями.

Німецькі високопосадовці заявили, що з огляду на "занадто високі правові ризики", вони сумніваються в тому, що цей план отримає достатню підтримку.

"Це відкриває банку з хробаками", – зізнався неназваний німецький посадовець, додавши, що якщо ЄС візьме гроші у центробанку рф або отримає дохід від інвестування цих коштів, це створить прецедент для інших, як, наприклад, претензії Польщі до Берліна щодо репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни.

За словами одного з німецьких посадовців, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн дійшов висновку, що пропозиції ЄС щодо арешту активів російського центрального банку є юридично нездійсненними.

Водночас, чотири представники країн-членів заявили, що вони бачать, що країни ЄС в принципі підтримують використання доходів від конфіскованих активів рф, визнаючи при цьому, що занепокоєння ЄЦБ змусило деякі столиці замислитися над тим, як саме це зробити.

ЄЦБ, Німеччина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июня
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.