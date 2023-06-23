путін вважає, що збиті "вагнерівцями" льотчики зупинили "громадянську війну"

Про це пише пропагандистський ресурс "ріа новості".

Подія відбулася у дворі кремля біля грановитої палати.

диктатор країни-агресорки звернувся до військовослужбовців і заявив, що вони "фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко і злагоджено".

Вочевидь, "громадянською війною" він назвав виступ ватажка найманців євгена пригожина та його "марш справедливості".

путін згадав льотчиків, яких вбили "вагнерівці", та заявив, що ці військові "з честю виконали свій обов'язок".

Крім того, глава росгвардії віктор золотов заявив, що в росгвардії з'явиться важке озброєння, танки. За його словами, це питання обговорили з путіним. Примітно, що міноборони рф нещодавно повідомило, що пвк "вагнер" готується віддати своє важке озброєння збройним силам рф.

російський військовий чиновник також висловив думку, що заколот найманців нібито "був інспірований Заходом і наклався на амбіції пригожина".

Нагадаємо, найманці пригожина збили вертольоти Мі-8, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М. За різними підрахунками, під час протистояння бойовиків з армією рф загинули від 13 до 20 військових.