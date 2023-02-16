НБУ закликає ЄЦБ сприяти припиненню роботи європейських банківських груп на ринку рф

"Вчора зустрівся з пані Крістін Лагард, президентом ЄЦБ (...) Особисто переконався, наскільки глибоко європейський регулятор перебуває в контексті всього, що відбувається в Україні у фінансовій сфері країни. Серед нагальних питань, що мають надзвичайне значення для підтримки нашої країни, озвучив позицію щодо неприпустимості продовження роботи міжнародних банківських груп на ринку росії", - написав він на фейсбук-сторінці.

Як наголосив глава НБУ, динаміка згортання діяльності європейських банків досить млява, а деякі банки, навпаки, нарощують активність за окремими напрямками, що, на його думку, є фактичним фінансуванням війни.

"Ми підготували конкретні пропозиції, як можна на рівні європейського регулятора стимулювати європейські банки до остаточного прощання з ринком рф. Плануємо презентувати ці ініціативи перед відповідними інститутами ЄС та сподіваємось на підтримку ЄЦБ. Важливо, що всі наші пропозиції були взяті на вивчення. Навіть якщо вони поза мандатом банку, авторитетний голос інституту, впевнений, буде почутий", – додав Пишний.

Він зазначив, що НБУ вбачає кілька варіантів виходу іноземних банків із рф, зокрема скорочення російського бізнесу, добровільну ліквідацію чи ініціювання інвестиційного арбітражу проти росії за наявності фактичних проблем із реалізацією банком власних прав.