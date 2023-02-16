Войти | Зарегистрироваться
21:15

четверг,
16 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

НБУ закликає ЄЦБ сприяти припиненню роботи європейських банківських груп на ринку рф

16.02.2023 / 14:28
Глава Національного банку України (НБУ) зустрівся у Франкфурті з президентом Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард та закликав сприяти припиненню роботи європейських банківських груп на ринку рф.

"Вчора зустрівся з пані Крістін Лагард, президентом ЄЦБ (...) Особисто переконався, наскільки глибоко європейський регулятор перебуває в контексті всього, що відбувається в Україні у фінансовій сфері країни. Серед нагальних питань, що мають надзвичайне значення для підтримки нашої країни, озвучив позицію щодо неприпустимості продовження роботи міжнародних банківських груп на ринку росії", - написав він на фейсбук-сторінці.

Як наголосив глава НБУ, динаміка згортання діяльності європейських банків досить млява, а деякі банки, навпаки, нарощують активність за окремими напрямками, що, на його думку, є фактичним фінансуванням війни.

"Ми підготували конкретні пропозиції, як можна на рівні європейського регулятора стимулювати європейські банки до остаточного прощання з ринком рф. Плануємо презентувати ці ініціативи перед відповідними інститутами ЄС та сподіваємось на підтримку ЄЦБ. Важливо, що всі наші пропозиції були взяті на вивчення. Навіть якщо вони поза мандатом банку, авторитетний голос інституту, впевнений, буде почутий", – додав Пишний.

Він зазначив, що НБУ вбачає кілька варіантів виходу іноземних банків із рф, зокрема скорочення російського бізнесу, добровільну ліквідацію чи ініціювання інвестиційного арбітражу проти росії за наявності фактичних проблем із реалізацією банком власних прав.

НБУ, ЄЦБ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 февраля
15 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.