ЄЦБ: Продовження роботи банків з єврозони у росії пов’язане з великими репутаційними ризиками

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, цитуючи слова головного банківського наглядача ЄЦБ Андреа Енріа на фінансовій конференції у Парижі.

"Ми не просто вітаємо цей процес (виходу європейських банків з росії – Ред.), але й дуже тиснемо на них, тому що з продовженням роботи у росії пов’язані великі репутаційні ризики", – зазначив Енріа.

Він підкреслив, що москва всіляко намагається обмежити вплив санкцій на російську економіку.

Одночасно Андреа Енріа визнав, що банкам, які вирішили виходити з росії, непросто продати свій бізнес там, оскільки рф створює для цього значні перешкоди.

ЄЦБ здійснює нагляд за великими банками у єврозоні, загалом 110 установами.