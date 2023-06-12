Войти | Зарегистрироваться
16:46

четверг,
15 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

ЄЦБ: Продовження роботи банків з єврозони у росії пов’язане з великими репутаційними ризиками

14.06.2023 / 14:21
У Європейському центральному банку (ЄЦБ) тиснуть на банки з єврозони, які досі працюють у росії, закликаючи їх згортати роботу у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, цитуючи слова головного банківського наглядача ЄЦБ Андреа Енріа на фінансовій конференції у Парижі.

"Ми не просто вітаємо цей процес (виходу європейських банків з росії – Ред.), але й дуже тиснемо на них, тому що з продовженням роботи у росії пов’язані великі репутаційні ризики", – зазначив Енріа.

Він підкреслив, що москва всіляко намагається обмежити вплив санкцій на російську економіку.

Одночасно Андреа Енріа визнав, що банкам, які вирішили виходити з росії, непросто продати свій бізнес там, оскільки рф створює для цього значні перешкоди.

ЄЦБ здійснює нагляд за великими банками у єврозоні, загалом 110 установами.

ЄЦБ, Енріа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.