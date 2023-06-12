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Галущенко: Ціна електроенергії в Україні має давати можливість імпортувати електроенергію з Європи

16.06.2023 / 11:14
Ціна на ринку електроенергії України має давати можливість імпортувати електроенергію з Європи для забезпечення потреб бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

"Ми йдемо в Європу і ціна на ринку електроенергії має відповідати певним трендом. Вона має давати можливість імпортувати електроенергію для забезпечення потреб бізнесу", - вказав Галущенко.

За його словами, на сьогодні немає прогнозу щодо значного коливання цін - як мінімум на літо.

"Є механізми, є бажання подивитись як ринок буде працювати. І потім, у разі необхідності, прайс-кепи можуть знову ввести досить швидко", - уточнив він, коментуючи можливу лібералізацію на ринку.

"Щодо можливого варіанту нових прайс-кепів - якраз регулятор запустив процедуру, щоб мати швидку можливість у будь-який момент їх повернут", - пояснив він.

Галущенко підкреслив, що дуже важливо показати, що ми рухаємось у європейському напрямку і подивитись як буде функціонувати вільний ринок.

Напередодні в Укренерго заявили, що скасування прайс-кепів дозволило б безперешкодно імпортувати електроенергію з Європи, тому системний оператор буде звертатися на НКРЕКП з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії (з 30 червня цього року), а вже 8 червня переглянула розмір цінових обмежень на ринку.

Галущенко
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