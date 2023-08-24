Сенатор США: Українці мають повне моральне право атакувати російську територію

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в Києві під час пресконференції, яка проходила в укритті через повітряну тривогу, передає Укрінформ.

На думку американського сенатора, українці мають "абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять".

"Українці атакують росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері?" – поставив риторичне запитання Блюменталь.

Він додав, що після перебування в Бучі, де росіяни масово вбивали людей, він "не може пробачити це військовим рф".

Сенатор від Демократичної партії також заявив, що адміністрація Байдена "готова надати більше" систем протиповітряної оборони, але, за його словами, проблемою є необхідність виготовити цю зброю.

"Потрібно стимулювати постачальників скоріше виконувати виробничі замовлення", – резюмував Блюменталь.

Крім того, він підкреслив необхідність прискорити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, адже, на думку сенатора, ці винищувачі змінять правила гри на полі бою.