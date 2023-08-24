Президент ПАРЄ закликав москву негайно припинити незаконну війну в Україні

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Кокса на сайті ПАРЄ.

Він засудив загарбницьку війну росії «як кричуще порушення міжнародного права» та закликав москву негайно припинити цю незаконну війну, яка вже завдала стільки шкоди громадянам України, а також миру та процвітанню в Європі.

«Громадяни України, знайте, ми з вами стільки, скільки буде потрібно», – підсумував Кокс.

Нагадаємо, у четвер, 24 серпня, Україна святкувала 32-у річницю Незалежності.

День Незалежності України - щорічне свято в Україні, яке відзначають 24 серпня з нагоди ухвалення у 1991 році Акта проголошення незалежності України. Цей документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР, проголосив створення самостійної Української держави.