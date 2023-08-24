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Президентка Угорщини: Розв'язана росією війна остаточно закінчиться лише з поверненням Криму

24.08.2023 / 14:21
Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що визнає справедливою позицію України про те, що розв'язана росією війна остаточно закінчиться лише з поверненням Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своєму виступі на саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Ми маємо чітко стояти на боці України і засуджувати неспровоковану агресію російської федерації…  Суверенітет і територіальна цілісність України – це те, про що не стоїть питання. Україна має право сказати: де війна почалася, у Криму, там вона має і закінчитися -  з поверненням Криму", – сказала Каталін Новак.

Вона додала, що Україна, яка захищається, має "повагу і повну солідарність Угорщини".

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі зазначив, що від того, чи зможе Росія за результатами війни "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку.

А литовський лідер Гітанас Науседа у своєму виступі наголосив, що саме з Криму почалася російська агресія проти України, і вочевидь Крим буде місцем, де їй остаточно покладуть край.

Крим, Новак, Угорщина
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