Президентка Угорщини: Розв'язана росією війна остаточно закінчиться лише з поверненням Криму

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своєму виступі на саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Ми маємо чітко стояти на боці України і засуджувати неспровоковану агресію російської федерації… Суверенітет і територіальна цілісність України – це те, про що не стоїть питання. Україна має право сказати: де війна почалася, у Криму, там вона має і закінчитися - з поверненням Криму", – сказала Каталін Новак.

Вона додала, що Україна, яка захищається, має "повагу і повну солідарність Угорщини".

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі зазначив, що від того, чи зможе Росія за результатами війни "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку.

А литовський лідер Гітанас Науседа у своєму виступі наголосив, що саме з Криму почалася російська агресія проти України, і вочевидь Крим буде місцем, де їй остаточно покладуть край.