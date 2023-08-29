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Washington Post: Популярність пригожина навіть після його смерті є викликом для путіна

28.08.2023 / 18:30
Популярність ватажка пвк вагнера євгена пригожина навіть після його смерті є викликом для російського диктатора володимира путіна.

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що протягом останніх днів росіяни встановили тимчасові меморіали в майже двох десятках міст, що свідчить про те, що популярність пригожина стає викликом для путіна на тлі розбіжностей всередині еліти та військових щодо ведення війни проти України.

«Меморіали хоч і не були загальнонаціональним виливом шоку і скорботи, але все ж продемонстрували підтримку пригожина по всій росії в жорстких провоєнних колах і підкреслили делікатне завдання кремля з управління потенційним гнівом серед його прихильників, оскільки багато хто в російській еліті переконаний, що ймовірна смерть пригожина була вбивством, яке замовив кремль», – йдеться у матеріалі.

російський аналітик і незалежний журналіст дмитро колєзєв додав, що пригожин поставив під загрозу режим путіна і продемонстрував слабкість диктатора, за що отримав неминуче покарання.

«Я думаю, що еліти дуже добре зрозуміли цей сигнал. Водночас є ширша аудиторія військових активістів, прихильників пвк вагнера та ветеранів вагнера, серед яких є культ пригожина. путіну потрібно не дати цим людям стати його опонентами та утримати їх від можливих радикальних дій, віддавши належне пригожину та запропонувавши альтернативну версію його смерті», – сказав він.

Зазначено, що, ймовірно, саме тому путін у зверненні похвалив пригожина як “талановиту людину”, а також заявив, що той “досягав необхідних результатів”, але “зробив помилки”.

Washington Post, пригожин
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