Кларк: Українці розробили нову розумну технологію, а росія реагує 200-річною стратегією потоплення кораблів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На супутникових знімках, зроблених 19 серпня, у воді на південь від мосту не видно жодних об'єктів, але 21 серпня з'являються два судна.

Через два дні, 23 серпня, на поверхні води видно ще одне судно.

Однак 26 серпня з'являються шість об'єктів у тих самих місцях, довжиною близько 30 метрів, але темнішого кольору, що, на думку експертів, може означати, що вони затонули і перебувають під водою.

Аналітик з питань безпеки і оборони Майкл Кларк зазначив, що використання "блок-кораблів" - суден, затоплених у стратегічному місці для створення фізичного бар'єру - є "дуже поширеною" оборонною стратегією, але зазначив, що ми вперше бачимо, як росія використовує її з часу повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

"Це велика територія, тому вам потрібно мати серію кораблів, а потім якийсь бар'єр між ними, це можуть бути ланцюги або сталеві сітки, щоб зупинити будь-що, що може проникнути", - сказав він.

За його словами, це, мабуть, найкращий спосіб для росії запобігти атакам морських безпілотників

"Українці розробили нову розумну технологію, а росія реагує 200-річною стратегією потоплення кораблів, це стара відповідь на нову загрозу", - сказав він.