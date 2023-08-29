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Директор УЦОЯО розповіла про досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах

30.08.2023 / 09:10
Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко припускає, що у 2024 році в тимчасових екзаменаційних центрах національного мультипредметного тесту (НМТ) будуть застосовані рамки металодетекторів для запобігання порушенням.

"На наступний рік, окрім продовження тієї роботи, яка вже була, ми плануємо застосувати той досвід, який ми мали раніше, - досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах", - сказала Вакуленко в ефірі на YouTube-каналі УЦОЯО у вівторок.

За її словами, такий підхід було відпрацьовано раніше в рамках зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але цього року його не застосовували через економію бюджетних коштів.

"На наступний рік, я сподіваюся, в нас будуть відповідні кошти, щоб це профінансувати", - додала голова УЦОЯО.

Нагадаємо, за весь період проведення основних сесій НМТ-2023 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, шість - через використання рукописних або друкованих матеріалів, п'ять - через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.

УЦОЯО, Вакуленко
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