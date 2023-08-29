Директор УЦОЯО розповіла про досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах

"На наступний рік, окрім продовження тієї роботи, яка вже була, ми плануємо застосувати той досвід, який ми мали раніше, - досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах", - сказала Вакуленко в ефірі на YouTube-каналі УЦОЯО у вівторок.

За її словами, такий підхід було відпрацьовано раніше в рамках зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але цього року його не застосовували через економію бюджетних коштів.

"На наступний рік, я сподіваюся, в нас будуть відповідні кошти, щоб це профінансувати", - додала голова УЦОЯО.

Нагадаємо, за весь період проведення основних сесій НМТ-2023 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, шість - через використання рукописних або друкованих матеріалів, п'ять - через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.