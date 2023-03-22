Войти | Зарегистрироваться
08:34

суббота,
25 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

24.03.2023 / 09:11
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в росії та офіційне визнання так званих днр і лнр через своє представництво в росії.

"Банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік. російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста. Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку", - зазначено в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі.

Так, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією".

"Отже, всі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", - наголосили в НАЗК.

НАЗК, Raiffeisen Bank
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.