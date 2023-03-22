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Більшість громадян ЄС підтримують постачання зброї Україні, - опитування

23.03.2023 / 15:25
Понад 60% громадян семи держав ЄС підтримують постачання зброї Україні.

Про це свідчить опитування eupinions від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тис. осіб.

У Німеччині поставки підтримують 59% опитаних, у Бельгії 60%, в Іспанії 64%, у Франції 65%, у Нідерландах 67%.

Взимку підтримка постачання зброї зросла до 61%. Восени було падіння нижче 60%.

Найбільше за надання зброї Україні виступають поляки – 86%. У порівнянні з березнем 2022 року підтримка зросла.

В Італії найменша підтримка надання зброї – 47%. Але й там цей показник зріс у порівнянні з березнем 2022 року.

зброя
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