Більшість громадян ЄС підтримують постачання зброї Україні, - опитування

Про це свідчить опитування eupinions від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тис. осіб.

У Німеччині поставки підтримують 59% опитаних, у Бельгії 60%, в Іспанії 64%, у Франції 65%, у Нідерландах 67%.

Взимку підтримка постачання зброї зросла до 61%. Восени було падіння нижче 60%.

Найбільше за надання зброї Україні виступають поляки – 86%. У порівнянні з березнем 2022 року підтримка зросла.

В Італії найменша підтримка надання зброї – 47%. Але й там цей показник зріс у порівнянні з березнем 2022 року.