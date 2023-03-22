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"Протестні рухи" в рф мають розуміти: саме зараз найкращий час активно діяти, - Подоляк

23.03.2023 / 13:36
Російський диктатор володимир путін є воєнним злочинцем, тому настав час активно діяти протестним рухам у державі-агресорі.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк вважає, що для потенційних противників режиму воєнного злочинця путіна настав час активно діяти. За його словами, всі вчинки російського диктатора наразі є нелегітимними.

"До речі, потенційні "протестні рухи" в рф мають розуміти: саме зараз – найкращий час активно діяти. Ордер МКС чітко окреслив нову позицію: путін – воєнний злочинець, і тому не має легітимності. Всі його дії проти протесту – виключно додаткові злочини. З відповідними наслідками", – підкреслив Подоляк.

Подоляк
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