"Протестні рухи" в рф мають розуміти: саме зараз найкращий час активно діяти, - Подоляк

Про це у своєму Twitter-акаунті написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк вважає, що для потенційних противників режиму воєнного злочинця путіна настав час активно діяти. За його словами, всі вчинки російського диктатора наразі є нелегітимними.

"До речі, потенційні "протестні рухи" в рф мають розуміти: саме зараз – найкращий час активно діяти. Ордер МКС чітко окреслив нову позицію: путін – воєнний злочинець, і тому не має легітимності. Всі його дії проти протесту – виключно додаткові злочини. З відповідними наслідками", – підкреслив Подоляк.