Крищенко: В Києві зброю почали видавати фактично з перших часів широкомасштабного вторгнення рф

Про це розповів в інтерв’ю виданню "Гордон" тодішній заступник Віталія Кличка Андрій Крищенко, який пізніше пішов добровольцем на фронт.

"Близько четвертої ранку мені зателефонували колеги з поліції, що все почалось. Десь за годину-півтори я був на роботі. Тут і мер був, Віталій Володимирович Кличко, заступники, фактично вся команда. І почали працювати. За кілька місяців проводилася підготовча робота. Наради, відпрацьовували алгоритми, проводили навчання. В принципі, все це почали з перших годин задіювати, втілювати в життя", - згадує Крищенко.

За його словами, робота київської влади з першого дня повномасштабного вторгнення поділилася на дві складові: допомога цивільним та військовим.

"Перше, що відбулося в Києві, - це масовий виїзд людей. Київська міська державна адміністрація допомагала організовувати евакуацію по різних напрямках. Надавала транспорт, багато чого. Інший напрямок – військовий. Враховуючи, що я заступник з питань територіальної оборони та правоохоронної діяльності, ми до цього готувались, багато контактували з військовими. В першу чергу з бригадою тероборони, яка додатково розгорталась на території міста с 1 січня. Дуже багато надавали технічної допомоги", - розповів Крищенко.

За його словами, київська бригада тероборони, організацією якої опікувалася міська влада, чи не єдина в Україні зуміла завезти на свої склади стрілецьку зброю до початку вторгнення. Саме завдяки цьому десятки тисяч добровольців вчасно включилися в оборону Києва.

"В Києві зброю почали видавати фактично з перших часів. І в воєнкоматах, і в батальйонах територіальної оборони були просто шалені черги. Буквально за дві-три доби до бригади тероборони Києва записалось майже в 2,5 рази більше людей, ніж розраховано по штату. Багато було добровольців, які намагалися знайти зброю і вже виїжджати на якісь позиції, налаштовувати якісь блок-пости, щоб зустрічати ворога. Тому що першої доби потік інформації був не постійний і рваний, і не завжди вона була наближена до реальності. Де ворог, де йдуть бої, що відбувається. Але до вечора вже достатньо опанували ці процеси", - зазначив тодішній заступник Віталія Кличка.

Він також вважає, що інформація про величезну кількість добровільних захисників Києва згасила наступальні наміри ворога.

"Я був постійно на зв’язку з командиром 72-ї бригади, яка за деякий час до початку вторгнення займала позиції навколо Києва. І в подальшому ця героїчна бригада відіграла вирішальну роль в обороні Києва, тому що ворог не пройшов і не зайшов на територію Києва, поніс величезні втрати. Навколо оборони цієї бригади, на мою думку, взагалі вибудовувалась оборона Києва, це такий костяк був. Також щонайменше 20-25 тисяч одиниць зброї видали людям, які записувалися до тероборони та інших добровольчих формувань. І оця інформаційна хвиля, на мою думку, також відіграла велику роль. Тому що це було висвітлено на багатьох ресурсах. Ворог побачив, скільки киян отримують зброю, і це трохи їм збило запал заходити в Київ", - наголосив Андрій Крищенко.