Всі російські хакери працюють проти України, але СБУ виграє кібервійну, - експерт

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Днями кібердепартамент СБУ видав цікаві цифри. Тільки за півтора місяці нового року спецслужба відбила більше 550 хакерських атак рф (це приблизно 12 в день). Основні цілі - логістика і транспорт, військові та енергетичні об’єкти, різноманітні держреєстри. Причому ми, як звичайні громадяни, цього тиску навіть не помічаємо. Бо, як правило, такі атаки відбиваються ще на початкових етапах», - відзначає експерт.

Голобуцький також пише про контратаки українських кіберспеців під час трансляції останнього виступу Путіна: «Саме під час виступу маразматичного диктатора українські хакери завалили сайт ВДТРК, який володіє головними пропагандистськими ресурсами. Символічно».

«Захід реально вчиться в нашої кіберармії. І дуже радіє, що Україна для всього світу стала кіберщитом від рф. Бо навіть країни НАТО не мають досвіду нейтралізації загроз такого рівня, тож тепер змушені швидко змінювати свої протоколи протидії. Тим більше, Захід не очікував, що, виявляється, можна поєднати ресурси СБУ з ІТ-волонтерами і створити справжню масову "кіберармію". Де навіть домогосподарка може скачати собі програму на телефон і DDosити російські сайти, - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що українська спецслужба еволюціонувала значно більше за росіян і тому перемагає їх у кібервійні.