Войти | Зарегистрироваться
10:07

четверг,
23 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Розтрата півмільярда гривень: ВАКС обрав запобіжний захід екс-гендиректору держпідприємства СЕТАМ

22.02.2023 / 15:35
Апеляційна палата ВАКС у вівторок, 21 лютого, обрав запобіжний захід колишньому гендиректору держпідприємства СЕТАМ у справі про розтрату майже півмільярда гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Суд ухвалив взяти фігуранта під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 13,42 млн грн. Підозрюваного заарештували у залі суду.

Як відомо, у грудні минулого року детективи НАБУ повідомили колишньому гендиректору держпідприємства про підозру у розтраті понад 485 млн. гривень. Фігурант забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги наперед визначених юрособ.

Раніше повідомлялося, що колишньому голові Нацагентства з управління заарештованим майном Антону Янчуку повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтрату 426 млн гривень.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави. Було встановлено, що глава АРМА, діючи спільно з посадовими особами агентства у змові з представниками ДП СЕТАМ, приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговий майданчик вищевказаного державного підприємства майна, заарештованого в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АР.

САП, ВАКС, СЕТАМ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 февраля
22 февраля
21 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.