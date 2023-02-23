Розтрата півмільярда гривень: ВАКС обрав запобіжний захід екс-гендиректору держпідприємства СЕТАМ

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Суд ухвалив взяти фігуранта під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 13,42 млн грн. Підозрюваного заарештували у залі суду.

Як відомо, у грудні минулого року детективи НАБУ повідомили колишньому гендиректору держпідприємства про підозру у розтраті понад 485 млн. гривень. Фігурант забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги наперед визначених юрособ.

Раніше повідомлялося, що колишньому голові Нацагентства з управління заарештованим майном Антону Янчуку повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтрату 426 млн гривень.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави. Було встановлено, що глава АРМА, діючи спільно з посадовими особами агентства у змові з представниками ДП СЕТАМ, приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговий майданчик вищевказаного державного підприємства майна, заарештованого в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АР.