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Більшість поляків підтримує рішення уряду про введення заборони на імпорт українського збіжжя

28.09.2023 / 11:14
Більшість поляків (66%) підтримує рішення уряду РП про одностороннє введення заборони, всупереч рішенню Єврокомісії, на імпорт українського збіжжя на внутрішній ринок країни.

Про це йдеться в опитуванні Інституту досліджень Pollster для видання Super Express.

На запитання, “чи треба допустити українське збіжжя до Польщі?” (на внутрішній ринок) 66% респондентів відповіли негативно, 17% підтримують цей крок, а 17% не визначилися з цього приводу.

Опитування було проведено 21-22 вересня серед 1015 дорослих поляків.

зерно, Польща
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