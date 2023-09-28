Більшість поляків підтримує рішення уряду про введення заборони на імпорт українського збіжжя

Про це йдеться в опитуванні Інституту досліджень Pollster для видання Super Express.

На запитання, “чи треба допустити українське збіжжя до Польщі?” (на внутрішній ринок) 66% респондентів відповіли негативно, 17% підтримують цей крок, а 17% не визначилися з цього приводу.

Опитування було проведено 21-22 вересня серед 1015 дорослих поляків.