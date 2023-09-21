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медведєв: З початку 2023 року до збройних сил рф прийнято понад 325 тисяч осіб

27.09.2023 / 15:23
Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, посилаючись на дані міноборони росії, повідомив, що з початку 2023 року до збройних сил рф прийнято понад 325 тисяч осіб.

Про це пише російська агенція інтерфакс.

медведєв повідомив, що під час поїздки на окуповану Донеччину спілкувався з рядовими й офіцерами і відзначив, що "підготовка особового складу ведеться на належному рівні, військовослужбовці демонструють відмінні бойові якості - волю, твердість, загальне налаштування на перемогу".

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2023 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 276 670 осіб убитими.

медведєв
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