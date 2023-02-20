Войти | Зарегистрироваться
02:57

вторник,
21 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Столиця Резонанс

Департамент освіти і науки Києва назвав провокацією "наказ" про передачу закладів освіти для потреб ЗСУ та НГ

20.02.2023 / 13:22
Департамент освіти і науки Києва назвав провокацією його "наказ" про передачу закладів освіти для потреб Збройних сил Украини (ЗСУ) та Національної гвардії (НГ), а також обладнання на базі установ шпиталів.

Про це йдеться у заяві департамента, передають Українські Новини.

"Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось. Наголошуємо – всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки", - йдеться у заяві.

Департамент зазначає, що напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового ніби-то "наказу" Департаменту освіти і науки м. Києва.

У фейковому "наказі" Департаменту освіти і науки Києва, який ніби-то виданий у зв’язку із загрозою ескалації російсько-білоруської аргесії на Київському напрямку, йдеться про передачу приміщень установ освіти для потреб Збройних сил України та Національної гвардії для можливості розквартирування особового складу, а також для обладнання на базі установ шпиталів. Керівникам підвідомчих установ освіти також "доручається" надання департаменту списку учнів підвідомчих закладів чоловічої статі, які досягли 17-річного віку.

фейк, ЗСУ, Київ, освіта
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 февраля
19 февраля
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.