Від Кличка вимагають реакції на петицію щодо знесення "храму-МАФу" біля Десятинної церкви

Про це йдеться у відповідній петиції, зареєстрованій на офіційному сайті Київської міської ради, передають "Коментарі".

Петиція №11648 зібрала достатню кількість голосів для розгляду столичною владою. Автор звернення до столичної влади Василь Николишин вимагає знести незаконну споруду — "храм-МАФ" московського патріархату на території фундаментів Десятинної церкви. Петиція зібрала понад шість тисяч голосів, але реакції столичної влади ще не було.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав боротьбу проти антиукраїнської структури "Церкви московського патріархату". Тому звертаємось до міськголови Києва пана Кличка підтримати Головнокомандувача та знести незаконну споруду "храму-МАФу" московського патріархату поблизу Історичного музею (вулиця Володимирська, 2)", — йдеться в петиції.

Автор звернення навів перелік порушень вищевказаною спорудою:

знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво,

порушує ансамбль археологічного комплексу Десятинна церква,

капітальна споруда не має поштової адреси, а тому не може використовуватись громадянами, адже по суті є будівельним майданчиком.

"Окрім вищезгаданого, заклад, який знаходиться в споруді поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14! років поспіль", — наголосив Василь Николишин.

Автор петиції вимагає від влади Києва прийняти заходи щодо знесення споруди, що включатимуть (далі — цитата з петиції):

видворення агентів московії з незаконної споруди,

знесення споруди зі збереженням археологічних та дендрологічних якостей ділянки,

ревіталізувати простір з мінімальним втручанням в довкілля, консультуючись з археологами.

Нагадаємо, у Києві планують знести незаконний храм-МАФ, розташований поблизу Десятинної церкви. Про судові тяганини з цього приводу розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Міністр культури зазначив, що самовільне захоплення земельної ділянки почалося у 2008 році.

Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала.

Суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта будівництва триває з 2020 року. Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до судової справи як третя сторона та сприяє цьому процесу. Судове засідання мало було відбутися 18 січня 2023 року. Але про результати поки що нічого невідомо.