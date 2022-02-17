Киевская горадминистрация запланировала капительный ремонт Крещатика уже через месяц

Как сообщил и.о. гендиректора УК "Киевавтодор" Александра Федоренко, "уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должен быть закончен в конце мая".

По его словам, в рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (сделают гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации".

Также улица получит озеленение. В частности, на Крещатике обновят газоны, устроят систему автополива и высадят новые деревья.

Капремонт ждет и подземные пешеходные переходы. Также планируется обустроить наземные пешеходные переходы.