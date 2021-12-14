Киев уже готовится к ночному гололеду: дороги посыпают солью

Об этом депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец рассказал "Стране".

"По прогнозу погоды сегодня ночью будет минусовая температура. Сейчас идёт дождь, то есть за ночь на дорогах может образоваться гололёд. Идут перепады температур, образуется корка льда. Это технологически правильно - посыпать дороги заранее, так всегда делается. И это нужно делать именно сейчас. Чтобы избежать травмирования пешеходов на тротуарах и аварийности на дорогах. Тем более, все следующие дни также ожидается минусовая температура", - сообщил Белоцерковец.