Митрополит УПЦ объяснил, почему необходимо стараться жить по Евангелию

Евангелие формирует нашу душу, нашу духовную жизнь и является единственной инструкцией для нашего спасения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука рассказал во время своей проповеди.

«Верующему человеку в наш век тоже не просто жить по Евангелию, в которое мы уверовали и которым утверждаемся в нашей жизни. Современный мир называют миром информационных технологий. Каждый день сотни значительных и не очень событий, сотни новостей. И среди этого информационного шума совсем не находится места для слова Божьего. А раз так, то стоит ли удивляться тому количеству проблем и трагических событий в нашем мире? Человек, лишенный верных жизненных ориентиров, то и дело будет или падать в пропасть, или теряться.

У человека есть только одна возможность идти правильным жизненным путем, – стараться настраивать свое сердце на слово Божье, стараться жить по Евангелию. Стремиться жить так, как заповедовал Христос. Но жить по Евангелию невозможно вне жизни Церкви. Невозможно построить свою духовную жизнь без участия в Церковных таинствах, без осознания себя и своего места в кругу богослужений. А как этого добиться, если богослужения для многих остаются тайной за семью печатями. И не потому, как иные говорят, что церковно-славянский сложен для понимания, ведь есть – переводы, а потому что человек просто не ставит перед собой цели его узнать, не утруждает себя ничем. Ему достаточно выстоять службу, вычитать правило. Когда человек так относится к своей духовной жизни – «выстоять» и «вычитать» – тогда, конечно, для него слово Божье и книги, написанные в средние века святыми отцами, совершенно непонятны и недоступны, либо даже просто вредны, потому что основа духовной жизни у него не заложена», - отметил митрополит Лука.

«Евангелие формирует нашу душу, нашу духовную жизнь и является единственной инструкцией для нашего спасения. Это, если хотите, дорожная карта нашего пути ко Христу. Важно только не увлекаться теми, кто эту дорожную карту пытается переписать в угоду стремительно меняющемуся миру, или политической конъюнктуре. А таких охотников, начиная с Мартина Лютера, всегда было предостаточно. В том числе и в наше время», - продолжил владыка.

По его словам, если не строить жизнь по Евангелию, не погружаться в богослужебную жизнь, то все легко превратится в формальность.

«Человек должен не просто участвовать в богослужении, он должен любить и чувствовать богослужение. А церковная жизнь должна стать совершенной необходимостью, – и не потому, что здесь можно что-то получить от Бога, а потому что это единственная возможность для нас соединиться с Христом», - подчеркнул митрополит УПЦ.

«Когда в нас зародится желание молиться на службе, причащаться, радоваться, наполняться богослужением, знать стихиры, слышать слова канона, хорошо знать Евангелие, и все тексты, которые поются и читаются на службе, тогда это и будет той основой, с которой начнется настоящая духовная жизнь православного христианина. Это и станет подтверждением того, что мы не тщетно уверовали в Христа, не просто слушаем слово Божье, – мы живем им, утверждаемся и спасаемся», - заключил митрополит Лука.