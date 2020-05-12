В этапах послабления карантина Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев – Митрополит Антоний

В этапах послабления карантина Кабинет министров Украины учел разные сферы, но упустил религиозную сферу жизни украинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина» отметил, что ВСЦиРО направил в Кабмин свои предложения по данному вопросу.

«Я имею информацию только ту, которая публикуется в СМИ. Насколько мне известно, из пяти этапов, которые запланированы по послаблению карантина, нигде религиозная часть не зафиксирована. Это удивительно! Потому что, с одной стороны, мы говорим, что Украина – очень религиозная страна, но с другой стороны, видим, что послабление карантина касается почти всех сфер деятельности, даже артистической – есть оценка и по циркам… Но почему-то о Церкви забыли», - отметил владыка Антоний.

Архиерей подчеркнул, что многих верующих граждан Украины волнует вопрос, когда Церквям разрешат ослабить карантин.

«Человек состоит не только из материальной оболочки. Человек – это духовно-материальное существо. Душа важнее. Человек верующий себе не представляет, как жить без Бога. Многие верующие люди устали без богослужения. Кабинет министров это не учел. Хотя это касается не только Украинской Православной Церкви, а и всех религиозных организаций», - сказал он.

Митрополит Антоний рассказал, какие действия предприняли представители Церквей, чтобы решить вопрос с открытием храмов после карантина.

«Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров свои предложения, но я пока не знаю реакции на них. Это общая позиция всех религиозных организаций и конфессий, которые входят во Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций», - отметил иерарх УПЦ.

Владыка Антоний сообщил, какие послабления карантина в религиозной сфере введены в других странах.

«Это удивительная ситуация по Украине, потому, что если мы возьмем другие европейские страны, там церковная сфера учитывается в планах по послаблению карантина. Например, считается, что Чехия – самое нерелигиозное государство, тем не менее, там уже с 27 апреля есть послабления относительно посещения храмов. С сегодняшнего дня – новый этап по количеству возможного присутствия людей в храмах», - рассказал архиерей.