В РПЦ обратили внимание на решение ПЦУ о выдвижении священников и епископов в депутаты местных советов

Решение руководства ПЦУ разрешить архиереям и священнослужителям становиться депутатами местных советов говорит о преимуществе политической направленности для этой церковной структуры.

Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя решение Священного Синода ПЦУ благословить своим «архиереям и духовенству» становиться депутатами местных советов.

«Видимо, после ухода Порошенко с президентского поста и, как следствие этого, существенного уменьшения политической и силовой поддержки ПЦУ со стороны высшей государственной власти и силовых структур, «иерархи» этой раскольнической «церкви» чувствуют себя совсем уж неуверенно. И потому для продвижения своих интересов вынуждены напрямую заявлять о своих политических амбициях и откровенно внедряться во власть», - написал Владимир Легойда.