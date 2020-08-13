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В Церкви дали оценку решению правительства Нидерландов убрать упоминание пола в документах

13.08.2020 / 13:50
В Церкви дали оценку решению правительства Нидерландов убрать упоминание пола в документах
Документы Источник: Телеграм
Данное решение фактически лишает человека признания государством своего пола

Решение правительства Нидерландов убрать упоминание пола из бланков удостоверений личности является ожидаемым результатом политики плюрализма, доведенного до абсурда.

Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда

«Министр образования Ингрид ван Энгелсховен объявила об исчезновении упоминаний о женском и мужском начале в нидерландских удостоверениях личности с 2024-2025 года.
Официальной причиной такого, мягко говоря, странного решения называют «бюрократические сложности», однако, можно предположить, что это делается под давлением меньшинств, которые изобрели такое количество моделей гендерного поведения, что, вероятно, бланков удостоверений для описания этого многообразия не хватает», - написал Владимир Легойда.

По его мнению, данное решение фактически лишает человека признания государством своего пола.
«Это фактически лишает человека права считать себя принадлежащим к своему, дарованному Богом полу, и, что важно получать признание этого права государством. Представим ситуацию: активная и агрессивная группа, отрицающая свою принадлежность к человеческой расе, добивается признания своего статуса государством. Получается, чтобы их не оскорблять, остальным в итоге придется отказаться от того, чтобы декларировать себя принадлежащими к homo sapiens? Просто потому, что сложно печатать бланки паспортов/удостоверений для множества рас сразу», - отметил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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