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Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»

21.09.2020 / 17:37
Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»
Источник: Центр информации УПЦ
По словам управляющего делами УПЦ, Церковь с первых дней конфликта выступала против войны и по сей день делает все, чтобы снизить градус агрессии

Чтобы завершить войну в Украине, политики должны прислушиваться к Церкви, ведь голос Церкви - это голос народа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое мнение высказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), в ходе работы международного форума «Люди мира», который 21 сентября проходит в Святогорской лавре.

«Один святой сказал, что в человеческом обществе есть один страшный грех - грех войны, когда человек перестает видеть перед собой друга, соседа, ближнего, соотечественника, и просто видеть человека, как образ и подобие Божие. При войне люди смотрят друг на друга через прицел оружия. Когда даже дети различают как свистит пуля от того или иного автомата - это очень страшно. Поэтому для нас важнее всего сделать все, чтобы их будущее было мирным. И здесь надо спешить, ведь война играет очень плохую роль. Люди привыкают к войне, привыкают даже к смерти. Кроме того, происходит сакрализация войны как таковой. Мы с самого начала говорили, что война это плохо, что нельзя воевать, нельзя разделять свой народ. Мы очень хотели бы, чтобы политики прислушались к голосу Церкви, а голос Церкви - это голос народа», - подчеркнул митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, Церковь с первых дней конфликта выступала против войны и по сей день делает все, чтобы снизить градус агрессии.

«Церковь будет делать все возможное для мира, и она делает. Священники и по ту, и по эту сторону поддерживают духовно людей, для того, чтобы люди остались людьми по своим качествам, чтобы они не жили агрессией. Мы понимаем, что даст Бог и война закончится, но внутренняя агрессия, с которой человек уже жил много лет, никуда не денется, и эта сила агрессии будет где-то проявляться. И в этом направлении Церковь очень много делает, ведь почти в каждой епархии есть священники, которые занимаются воинами, которые возвращаются с войны. Помогают духовно: получить утешение и через Таинства церковные просто вернуться в нормальное состояние. Сегодняшний форум - один из этапов того, чем занимается Церковь с самого начала существования этого конфликта. Заверяю вас, что каждый из нас: священник, иерарх и простые миряне будут делать все, что зависит от нас. Мы патриоты своей родины и мы понимаем, что преодолеть конфликт можно только когда мы сами достигнем внутреннего мира. И этим Церковь как раз и занимается, это главное предназначение Церкви: привести людей ко Христу, Который является миром и благодатью для каждого человека», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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