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В Киеве произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

21.09.2020 / 17:23
В Голосеевском районе Киева 20 сентября произошел взрыв на предприятии. В результате взрыва пострадали двое работников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пироговский путь. Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

На месте работали правоохранители, которые проводили следственные действия и устанавливали все обстоятельства происшествия.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - добавили в полиции.

Напомним, недавно взрыв произошел в ресторане на столичном Подоле, в результате чего пострадали несколько человек.

Источник

взрыв, предприятие, Киев
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