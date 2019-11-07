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НАБУ обязали открыть дело против Кличко

07.11.2019 / 14:52
Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении Киевского городского головы Виталия Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook учитывая многочисленные запросы от СМИ.

"18 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда вынес определение о частичном удовлетворении жалобы на бездействие руководителя Главного подразделения детективов НАБУ. В частности, вышеуказанным определением обязали уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению жалобщика от 9 октября 2019 года об уголовном правонарушении", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного правонарушения и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в ЕРДР возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления, а также от того, подано ли это заявление с нарушением или соблюдением территориальной либо предметной подследственности.

Согласно судебному решению, жалобщик обвиняет председателя Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко, двух его заместителей, заместителя директора по производственным вопросам коммунального предприятия «Киевреклама», начальника управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета в ряде преступлений.

В частности, речь идет о возможном злоупотреблении властью, что повлекло тяжелые последствия; принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в значительном размере; присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору; противодействии законной хозяйственной деятельности; невыполнении судебного решения должностным лицом; служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия; сокрытии тяжкого преступления; содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности; государственной измене; препятствовании деятельности журналистов и т. п.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу НАБУ, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против городского головы Киева Виталия Кличко.

Источник 

уголовное дело, Кличко, НАБУ
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