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Кличко: очень смешно, что речь идет о госизмене, пусть проверяют

08.11.2019 / 12:18
Киевский городской глава Виталий Кличко считает, что дело против него о государственной измены не имеет перспектив.

Об этом свидетельствует заявление Кличко в эфире телеканала "Украина", опубликованное на официальном портале Киева

Прямая речь: "Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые "друзья" разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле.

Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство.

Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!".

Напомним: накануне сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями при застройке столицы.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на НАБУ о бездеятельности относительно начала расследование возможных правонарушений Кличко и двух его заместителей по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений.

Суду предоставили результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.

30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Виталий Кличко обратился в Национальный антикоррупционного бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.

В августе Национальное антикоррупционное бюро начало расследование на счет возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко.

Источник 

уголовное дело, Кличко, НАБУ
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