В РПЦ надеются, что Зеленский восстановит справедливость в отношении верующих УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, чем очень выгодно отличается от своего предшественника – Петра Порошенко.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «Комсомольская правда».

«Президент Зеленский публично заявил о том, что не будет поддерживать ни одну из сторон в существующем ныне в Украине межрелигиозном противостоянии, и что он не будет вмешиваться в церковные дела. Этим он очень выгодно отличается от своего предшественника господина Порошенко, который сделал «получение автокефалии Украиной», как это было им названо, частью своей предвыборной кампании. Верующие Украинской Православной Церкви смогли облегченно вздохнуть, потому что та кампания по захвату храмов, которая происходила при поддержке режима Порошенко, сегодня практически сошла на нет. Еще не отменены те дискриминационные законы, которые были введены при Порошенко, но можно надеяться на то, что при новом президенте и в этом отношении будет установлена справедливость», - надеется владыка Иларион.

Он также прокомментировал признание Православной Церкви Украины Элладской Церковью.

«Мы сожалеем о том, что Элладская Церковь признала эту легализованную Константинополем […] структуру. Мы сознаем, конечно, что Элладская церковь не является в полном смысле автокефальной - она очень сильно зависима от Константинополя, у нее нет собственных внешних связей и собственной внешней политики. Более того, половина архиереев этой Церкви являются одновременно архиереями Константинопольского патриархата, и Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской Церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания Православной Церкви Украины. То есть можно говорить о том, что это полуавтокефальная Церковь. Она испытала на себе беспрецедентное давление со стороны Константинополя, который всячески добивался этого признания и объявил об этом признании уже как о решенном факте за несколько недель до того, как оно состоялось. Кроме того, известно (об этом свидетельствуют греческие источники), что на архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах», - сказал митрополит Иларион.