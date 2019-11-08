В УПЦ рассказали, как не допустить появления алко- и наркозависимости у детей

В Украинской Православной Церкви рассказали, как не допустить появления алко- и наркозависимости зависимостей у детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, священники и психологи наиболее эффективными методами назвали собственный пример здорового образа жизни родителей и разъяснительные беседы с детьми.

Священник Алексей Малюков, клирик столичного храма преподобного Агапита Печерского отметил, что собственный пример здорового образа жизни родителей должен стать фундаментом, который, вместе с молитвой и воцерковлением установит естественно духовный иммунитет будущего поколения.

«Наши дети - исследователи, и они будут проверять то, о чем говорили им родители, поэтому нашей задачей является завоевание доверия и родительского авторитета, который должен насаждаться без ненасилия, а собственным духовно-здоровым примером», - сказал священник.

Глава киевского Свято-Владимирского братства трезвости архимандрит Иоасаф (Перетятко) отметил, «что надо собственным примером и мотивацией показывать свой духовный мир, который должен направить ребенка на правильный выбор развития своей жизни».

Глава отдела Волынской епархии по борьбе с зависимостями протоиерей Стефан Ярема рассказал, что подготовка к церковному браку должна занимать много времени и священник должен поднимать тему потенциальной зависимости будущих супругов.

«Кто твоя будущая жена? Кто твой будущий муж? Нет ли у них проблем с чрезмерным употреблением алкоголя или наркотиков?», - эти вопросы должен поставить священник желающим венчаться, считает протоиерей Стефан.

Психолог Волынского областного наркологического диспансера Валентина Бежан рассказала священнослужителям о первых признаках подростковой зависимости, которая начинается с игромании. Психолог сказала, что когда в семье есть зависимый человек, эта зависимость передается в первую очередь детям, которые, глядя на пример старших, могут поглотить весь негатив и развить в себе собственную зависимость.

Психолог Елена Собочук сообщила, что согласно статистике, каждый десятый ребенок употребляет наркотические вещества еще в школьный период. Поэтому, собственный семейный пример является наиболее действенным средством для защиты от попытки попробовать алкоголь или наркотические средства.

Руководитель реабилитационно-оздоровительного комплекса «New Way» Андрей Кошара указал на тенденцию распространения зависимости на семейном уровне.

«Если появилась проблема, надо искать «корень и ростки», нужно заниматься со всеми членами семьи, и иметь желание отречься от зависимости»», - подчеркнул он.

Семинар «Особенности пастырской работы с зависимыми и созависимыми людьми» был посвящен 10-летию Волынского братства трезвости. В нем приняли участие психологи и представители духовенства Киевской, Волынской и Владимир-Волынской епархий УПЦ.