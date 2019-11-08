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Зеленский: мы следим за голосованиями всех депутатов от "Слуги народа", и в конце года сделаем "серьезные выводы"

08.11.2019 / 12:49
Президент Владимир Зеленский рассказал, что поскольку в Верховной Раде у них крупнейшая в истории фракция, то в ней очень разные люди и происходят различные процессы, выводы из которых будут сделаны в конце года.

Об этом свидетельствует видео Зеленского на Facebook-странице президента

Прямая речь Зеленского: "Эта партия ("Слуга народа" - ред.), в названии которой есть все главное стопроцентное содержание, то есть это партия народная, не только президентская, это народная партия. Есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки".

"Есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы, хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, в комитетах, там, пожалуйста, споры... У нас есть такая договоренность, если 70% партии "Слуга народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем. Поэтому мы все очень внимательно, и я лично, следим за статистикой. Не только там позорные смски, они есть. Есть позорные слухи, но я сейчас очень рад, что это пока это только слухи".

"Есть минусы по поводу статистики голосования того или иного депутата. Но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года ".

"Я понимаю нашего председателя фракции. И Давиду (Арахамии - ред.) сложно и замам сложно... Потому что такой партии никогда не было. 254 человека. Люди разные. Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованые, они ведущие экономисты с практикой, с опытом. А есть обычные люди, они или фермеры, или из любых предприятий, обычные простые люди. Они, извините за такое слово, они "долго въезжают". И поэтому есть ошибки. С другой стороны, они показывают отношение того или иного класса и подсказывают тебе, где есть ошибки в тех или иных законах".

"Поэтому пока у нас в Верховной Раде демократия, но это пока". На последней фразе Зеленский немного засмеялся.

Источник 

голосование, Зеленский, Слуга народа
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